خبير تشريعات : دمج الأحزاب السياسية اختياري وليس إجباريا ..فيديو

قال عبدالناصر قنديل خبير النظم و التشريعات، إن الأزمة الاقتصادية العالمية وما ارتبط بها من تداعيات في الوضع المصري ، استوجبت الأخذ بسياسات بديلة.

قنديل: يجب على الأحزاب أن تبدي رغبتها في الدمج



وأضاف قنديل خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، أن دمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض اختياري وليس إجباري، مؤكداً أنه يجب النظر في الدعم المالي للأحزاب ، بتخفيف القيود الموجوده في القانون على تلقي التبرعات.



وأشار عبدالناصر قنديل خبير النظم و التشريعات إلى، أنه يجب على الأحزاب أن تبدي رغبتها في الدمج، و لا يسمح بالدمج الاجباري، مؤكداً أنه يجب أن يكون للاحزاب الحق في أختيار طريقة و أسلوب دمج وفقاً لشكلها التنظيمي، وهياكلها.