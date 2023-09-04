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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: برامج تدريبية في مجال الحوسبة السحابية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) العالمية، عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي في مجال الحوسبة السحابية والشبكات وتحليل البيانات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية وكذلك العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات التابعة للتعليم العالي.

 

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي التقدم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية التالية: SkillsHub.mohesr.gov.eg على أن يبدأ التسجيل بداية من يوم الإثنين الموافق 4/9/2023 وحتى الأحد الموافق 17/9/2023.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) العالمية في تحسين وتطوير كفاءات طلاب الجامعات المصرية وإعداد كوادر بشرية قادرة علي المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية نحو "التحول الرقمي" لمواكبة التطور التكنولوجي المُتسارع على مستوى العالم.

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