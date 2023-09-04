عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بسبب العمل فيه إثم؟

هل تأخير صلاة الظهر
هل تأخير صلاة الظهر

 لعل السؤال عن هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر  بدقائق أو بأقل من ساعة بسبب العمل فيه إثم ؟  ، يعد من أهم ما ينبغي على الكثيرين معرفته، خاصة وقد صار تأخير الصلوات من الأمور الشائعة وحالاً لكثير من الناس وإن تعددت الأعذار والأسباب ، فسمة العصر الراهن وتلك الحياة المضغوطة والتي تكثر فيها الأعباء، جعلت الكثيرون يقعون في مثل هذا الأمر، بما يطرح السؤال عن هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بدقائق أو بأقل من ساعة بسبب العمل وما نحوها من أعذار أخرى حرام ، لعله سؤال مهم تنبع أهميته من أن صلاة الظهر هي اإحدى الصلوات المكتوبة، التي ورد الحث بالمحافظة عليها في القرآن الكريم، فقال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة.

هل تأخير صلاة الظهر 

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان تأخير صلاة الظهر بعذر؛ فلا حرج شرعًا في ذلك، مع الحرص على عدم تأخيرها عن وقتها، أما إن كان تأخير الصلاة بغير عذر حتى يخرج وقتها؛ فهذا منهي عنه شرعًا، ويرتكب بفعله هذا معصية للمولى –عز وجل".

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بدقائق بسبب العمل حرام؟» أن  دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وهذا من المقرر شرعًا، ومن ثم فإن تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها هو أمر جائز ولكنه خلاف الأولى .

واستشهدت بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَوَسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ» (سنن الدارقطني: 985)، والأفضل أداء الصلاة في أول وقتها، ولكن يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها خصوصًا عند الحاجة، أو لعذر كالمرضى الذين يصعب عليهم الوضوء لكل صلاة فيجوز لأحدهم تأخير الصلاة لآخر وقتها فيتوضأ ويصلي، ثم ينتظر الصلاة التالية وبعد الأذان يصلي الأخرى في أول وقتها بوضوء واحد، وهذا من باب التخفيف ورفع الحرج، لقوله تعالى: "مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ" المائدة.

من فاته صلاة الظهر

 فقد ورد فيها أنه يحرم  تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد أذان العصر إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان، وينبغي على من فاته صلاة الظهر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي الظهر قضاءً قبل أداء صلاة العصر إلا إذا وجد صلاة الجماعة للعصر قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة العصر ثم يصلي الظهر بعد الفراغ من العصر.

 وقت صلاة الظهر

 حدد النبي  -صلى الله عليه وسلم-   وقت صلاة الظهر بأنه عندما تبدأ الشمس بالزوال عن وسط السماء وميلها وانكسارها نحو الغرب؛ حيث قال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر»، إذن فأوله : زوالُ الشَّمسِ ، ومن الأدلَّة، من الكِتاب قول الله تعالى: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» الآية 78 من سورة الإسراء، والمرادَ بدُلوكِ الشَّمسِ زوالُها على قولِ طائفةٍ من السَّلفِ،  وقت صلاة الظهر في السُّنَّة عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وقتِ الصلواتِ، فقال: «... ووقتُ صلاةِ الظهرِ إذا زالتِ الشَّمسُ عن بَطنِ السَّماءِ» وفي حديثُ أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْه؛ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيتِ الصَّلاة... الحديث، وفيه: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ المؤذِّنَ فأقامَ بالظهرِ حين زالتِ الشمسُ» .

متى ينتهي وقت صلاة الظهر

 وعن متى ينتهي وقت صلاة الظهر، فإن آخِرُ وقتِ صَلاةِ الظُّهرِ ،  إذا صارَ ظِلُّ الشيءِ مِثلَه غيرَ الظلِّ الذي يكونُ عندَ الزوالِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، والظاهريَّة، وروايةٌ عن أبي حنيفة ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك ، ومن الأدلَّة من السُّنَّة: عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: «إذا صَليتُم الفجرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن يَطلُعَ قرنُ الشَّمسِ الأوَّلُ، ثم إذا صليتُم الظهرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن يَحضُرَ العصرُ، فإذا صليتُم العصرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن تَصفرَّ الشمسُ، فإذا صليتُم المغربَ فإنه وقتٌ إلى أن يَسقُطَ الشفقُ، فإذا صليتُم العشاءَ فإنَّه وقتٌ إلى نِصفِ اللَّيلِ» .

وورد عن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنه أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيتِ الصَّلاة، فلم يردَّ عليه شيئًا،.. وفيه: ثم أخَّرَ الظهرَ حتى كان قريبًا من وقتِ العصرِ بالأمس.. ثم قال في آخِره: »الوقتُ بَينَ هَذينِ» ، عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «أمَا إنَّه ليس في النومِ تفريطٌ، إنَّما التفريطُ على مَن لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يَجيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأُخرى»  .

هل تأخير صلاة الظهر هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر هل تأخير صلاة الظهر بسبب العمل هل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بسبب العمل تأخير صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر تأخير صلاة الظهر بسبب العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

مشهد صادم.. طائرة حربية تسقط حطام على موقف سيارات في تركيا |فيديو

بوتين يؤكد استئناف اتفاقية الحبوب إذا تم تنفيذ التعهدات المشتركة

أردوغان: حلول وسط تتيح إرسال شحنات الحبوب إلى الدول الأفريقية

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

لو موبايلك بـ شريحة واحدة..ازاى تشغل 2 واتساب عليه

بث قرعة كأس العالم للأندية على منصات فيفا الرقمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

برفقة زوجها.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ