بث قرعة كأس العالم للأندية على منصات فيفا الرقمية

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم بث قرعة كأس العالم للأندية التي ستقام مساء غد بجدة عبر منصاته الرسمية الرقمية.



وقال فيفا أن القرعة ستقام مساء غد الثلاثاء بجدة بالمملكة العربية السعودية بحضور مندوبي الفرق التي تأهلت فعلياً للمشاركة في النسخة الجديدة.



وأضاف أنه سيتم بث فعاليات القرعة بالكامل عبر منصات الفيفا الرقمية الرسمية .



وأوضح ان الفرق التي تأهلت للمشاركة في النسخة المقبلة التي ستقام في ديسمبر المقبل هي الاهلي كبطل لدوري أبطال أفريقيا وأوراوا ريدز، اليابان كبطل لاسيا وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا وإتحاد جده بطل الدوري للبلد المضيف بجانب الفائز بلقب دوري أبطال كونميبول لذي لم يحدد بعد