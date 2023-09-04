بريطانيا تسجل أكبر زيادة شهرية في أسعار الوقود منذ 23 عاما

قال الاتحاد البريطاني للسيارات، اليوم الإثنين، إن سكان بريطانيا يواجهون واحدة من أكبر الزيادات الشهرية في أسعار البنزين منذ 23 عامًا وسط ارتفاع أسعار النفط.

وذكر الاتحاد البريطاني للسيارات، في بيان أن “سعر لتر البنزين ارتفع بنحو سبعة بنسات في أغسطس، في حين ارتفع سعر الديزل بشكل حاد بمقدار ثمانية بنسات، وهو ما يمثل خامس وسادس أكبر زيادة شهرية خلال 23 عاما”.

وارتفعت تكلفة ملء خزان السيارة بالكامل بالبنزين في بريطانيا على مدار الشهر بنحو أربعة جنيهات، وبالديزل بنحو 4.5 جنيهات.

وأوضح البيان، أن الزيادة الحادة في تكاليف الوقود ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب قرار دول أوبك + خفض إنتاج النفط.