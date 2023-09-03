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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استطلاع حديث يكشف عن المدينة الأكثر بدانة في بريطانيا

استطلاع حديث يكشف
استطلاع حديث يكشف عن المدينة الأكثر بدانة في بريطانيا والسبب

تعتبر مدينة برادفورد هي المدينة الأكثر بدانة في بريطانيا بأكملها، وذلك لأن سكانها يعشقون تناول الوجبات السريعة الدهنية ولا يفضلون الذهاب لصالات الألعاب الرياضية.

أسمن مدينة في بريطانيا

وصنفت مدينة برادفورد بأسمن مدينة في بريطانيا عندما تبين في استطلاع حديث أنها تضم أقل عدد من الأفراد الذين يتمتعون باللياقة البدنية، كما أن سكانها المحليين يعشقون الوجبات السريعة.

كما كشف الاستطلاع أن هذه المدينة هي الأدنى تصنيفًا فيما يخص المطاعم الصحية وطرق ركوب الدراجات وصالات الألعاب الرياضية بدرجة مؤشر 26.46 من أصل 100.

ورغم ذلك، لا يزعج هذا الأمر سكان أسمن مدينة في بريطانيا التي تضم 10 صالات رياضية فقط لكل 100 ألف ساكن بها، وهو الأمر الذي يجعل مدينة برادفورد تصنف كرابع أدنى مدينة عندما يرتبط الأمر بنسبة صالات الألعاب الرياضية إلى عدد السكان. وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

الأطعمة الدهنية

ووفقًا لصحيفة ذا صن، السكان المحليين لأسمن مدينة في بريطانيا والتي تقع غرب يوركشير شمال انجلترا لا يهتمون بهذا التصنيف، كما أنهم يحرصون دائمًا على تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية.

وقالت إحدى السكان المحللين التي تبلغ من العمر 18 عام " "أنا فقط أتناول الوجبات السريعة طوال الوقت. أتناول ماكدونالدز طوال الوقت - ربما أربع مرات في الأسبوع". وأضافت "أعلم أنه ليس الخيار الأكثر صحة ولكنه سهل للغاية. هناك عدد قليل من صالات الألعاب الرياضية ولكن الكثير من الناس لا يستخدمونها."

وقال أحد السكان الأخرين الذي يبلغ من العمر 22 عم " من المستحيل أن تكون بصحة جيدة" في المدينة لأن هناك الكثير من الوجبات السريعة هنا".

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