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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. تناول هذا الطعام يعرضك لمخاطر صحية كثيرة

مخاطر تناول الفلفل
مخاطر تناول الفلفل الأحمر

يرغب الكثير من الأشخاص في تناول الفلفل الأحمر، ليجعل نكهة الطعام شهيا بالنسبة للبعض، لكنه لا يمكن لجميع الأشخاص تناول الفلفل الحار، وقد يسبب لهم أمراضا خطيرة بسبب عدم تقبل الجسم للفلفل.

 ويسبب الإفراط في تناول الفلفل الأحمر تهيجا في جدار المعدة والأمعاء وزيادة الحموضة، وآلام وانتفاخات القولون وحدوث تقلصات معوية مفاجئة حسب موقع "هايل براكسيز" الألماني.

ونرصد في هذا التقرير مخاطر تناول الفلفل الأحمر.

أضرار الإفراط في تناول الفلفل الأحمر:
قرحة المعدة

الفلفل الحار يزيد من فرصة الإصابة بقرحة المعدة، وتليف الكبد، وحتى سرطان القولون في بعض الحالات وقد يؤدي استهلاك الكثير من مسحوق الفلفل الحار الأحمر إلى زيادة احتمالية إصابتك بقرحة المعدة، وقد يكون هذا المرض قاتلاً بالنسبة للكثير، وذلك لأن الأفلاتوكسين، الذي يحتوي عليه الفلفل الأحمر، يرفع نسبة الإصابة بالتهابات القولون.


- مشاكل في الجهاز الهضمي

تسبب عددًا من المشاكل مثل حرقة المعدة، أو ارتجاع الحمض، أو البراز الرخو، أو الغازات، أو فقدان الشهية ،يحتوي الفلفل الأحمر الحار على مادة الكابسيسين، والتي يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي.


حساسية العين:

إذا لمست عينك عن طريق الخطأ بعد تناول الفلفل الحار ينتج ضرر كبير وحرقة في العين لذلك يجب التوجه للطبيب على الفور.

 

طفح جلدي:

يُنصح بتجنب فرك عينيك أووقد تؤدي حساسية الفلفل الأحمر أيضا إلى ظهور طفح جلدي أو تهيج الفم، مما قد يؤدي إلى انتشار العدوى،يمكن للفلفل الأحمر أن يجعل التنفس صعبًا، ويؤدي إلى تقرحات الفم، ويؤدي إلى القيء غير المنضبط، تسبب طفح جلدي وحكة وإحساس قوي بالحرق مع ألم لاذع.


التهاب الشفتين:

يعد الإحساس بالحرقان في الفم والشفتين من الآثار الجانبية المحتملة للفلفل الأحمر،حيث بعد تناول الشطة بكمية كبيرة يحدث تهيج للشفين ينتج عنه تشقق.

الفلفل الاحمر الفلفل الفلفل الحار قرحة المعدة حساسية العين

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