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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجسس لصالح إسرائيل.. الكشف عن مواطن سويدي محتجز في إيران منذ عام

صدى البلد

قالت السويد، اليوم الاثنين، إن مواطنا سويديا في الثلاثينيات من عمره اعتقل تعسفيا في إيران العام الماضي ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.

 

ولم تحدد الحكومة السويدية هوية الرجل، لكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إنه يوهان فلوديروس، وهو سويدي كان يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.

 

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مجهولة إن يوهان فلوديروس اعتقل خلال رحلة خاصة إلى إيران لاحتمال أن تستخدمه طهران كورقة مساومة في مساعيها للحصول على تنازلات من الغرب.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية إنه ليس لديه معلومات عن القضية.

 

وأكدت وزارة الخارجية السويدية إن الرجل اعتقل في إيران في أبريل من العام الماضي لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل.

 

وقالت الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني: تعمل وزارة الخارجية وسفارة السويد في طهران بشكل مكثف للغاية على هذه القضية وتحافظان على اتصال وثيق مع الاتحاد الأوروبي.

 

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز إن فلوديروس شغل عدة مناصب في الخدمة المدنية بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خدمة العمل الخارجي الأوروبية.

 

وفي بروكسل، رفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو تأكيد الاسم أو تفاصيل أخرى، لكنه قال إن المفوضية على علم بالقضية وتعمل بشكل وثيق بشأنها مع السويد.

 

وفي 30 يوليو من العام الماضي، قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن عملاءها اعتقلوا مواطناً سويدياً بتهمة التجسس. ولم تحدد هوية الرجل لكنها قالت إنه اعتقل قبل مغادرة إيران بعد عدة زيارات للبلاد.

 

وقال الإيرانيون إن الرجل كان على اتصال بالعديد من المشتبه بهم الأوروبيين وغير الأوروبيين في إيران، وزار إسرائيل، قبل زيارته لإيران. واتهم البيان السويد بالتجسس بالوكالة لصالح إسرائيل.

 

السويد ايران مواطنا سويديا اعتقل تعسفيا

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