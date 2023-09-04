استثمارات بترولية جديدة.. أرقام تعكس أهمية السوق المصري في مجال الطاقة

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، إعتزامها ضخ استثمارات جديدة في مصر، بقيمة 7.7 مليار دولار، خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأحد.

وعكس الرئيس التنفيذي لشركة إيني أهمية السوق المصري في مجال الطاقة، وقوته على جذب الاستثمارات المباشرة، حيث أكد على الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوي العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر.

وتجني وزارة البترول، ثمار خطتها الإستراتيجية، التي تم إعدادها وتطويرها لتواكب تطلعات الاقتصادي المصري، حيث حددت وزارة البترول والثروة المعدنية، 7 برامج لتنفيذ مشروع تطوير كامل للوزارة، وذلك في إطار نجاح قطاع البترول في تحقيق قصص نجاح ملموسة في كافة مجالات الصناعة البترولية، والتي كانت لها أصداء إيجابية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي.

وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، فأنه كان لابد من عمل خطة إصلاحية شاملة من أجل الحفاظ على قصص النجاح التي تحققت خلال الأعوام الماضية وتحقيق الاستدامة، حيث أنه في عام 2016 تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف عمل عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تواكب المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول.

وقدد حقق مشروع التطوير والتحديث العديد من الإنجازات، كما ساهم هذا المشروع بدور كبير في النجاحات التي تم تحقيقها في كافة أنشطة الصناعة البترولية المصرية خلال الفترة الماضية.

وشمل برنامج ​​​​مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول​ 7 مجالات هى:

جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف.

الإصلاح الهيكلي للقطاع.

التنمية البشرية.

تحسين أداء أنشطة التكرير.

تحسين أداء أنشطة الإنتاج.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

التحول الرقمي.

وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنّ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي يسهم في جذب الشركات العالمية في قطاع البترول، وأضاف في تصريحات تلفزيونية، إن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسئولي الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة تمثل عنصر ثقة وأمان لهذه الشركات.

وأوضح أن هذه الشركات تجد قيادت الدولة، تولي اهتماما كبيرا بهذا العمل التنموي، مؤكدا أن شركة إيني تمثل نموذج نجاح لقطاع البترول في مصر، ولفت إلى أن شركة إيني تعمل حاليا في مناطق امتياز جديدة بالبحر المتوسط وشرق المتوسط، بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال.

وقال "ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة إيني، إن "إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر".

وأشار رئيس الشركة الإيطالية إلى خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إيني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول.

وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل زيادة الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.