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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء فعاليات المرحلة الثانية من دورة إعداد كوادر المستقبل بمحافظة البحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

انطلقت صباح  اليوم فعاليات المرحلة الثانية من دورة "إعداد كوادر المستقبل" في ديوان عام محافظة البحر الأحمر. 

 

يشارك في هذه المرحلة نحو 56 متدربًا من موظفي الديوان العام، ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة خمسة أيام.

 

تتناول الدورة مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك أساليب الإدارة والفرق بين الإدارة والقيادة، وكيفية التغلب على عقبات العمل وتطوير مهارات الإدارة لإنشاء مديرين متميزين وقادة فعّالين.

 

تتضمن الدورة أيضًا عدة اختبارات لتنمية الشخصية وتطوير مهارات حل المشكلات، بالإضافة إلى دروس في أساسيات الاتصال وكتابة التقارير.

 

تأتي هذه الدورة استجابةً لتوجيهات اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وتهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الموظفين وصقل قدراتهم الإدارية من أجل تحقيق أفضل النتائج في إدارة الموارد الحالية والتخطيط للمستقبل بشكل علمي.

 

قدم المحاضرات العلمية في الدورة الدكتور أسامة صابر، الذي يحمل درجة الدكتوراه في علم النفس وهو محاضر في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وأستاذ جامعي في جامعة عين شمس.

دورة إعداد كوادر المستقبل التنمية المحلية إدارة الموارد تنمية الشخصية القيادة الاتصال كتابة التقارير

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