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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسائر جماعية لأسواق الخليج الرئيسية.. والمؤشرات المصرية تحلق لمستويات قياسية جديدة

البورصات العربية
البورصات العربية

 قادت البورصة المصرية، إرتفاعات البورصات العربية اليوم اللإثنين 4 سبتمبر، حيث المؤشر الثلاثيني المصري يغلق فوق مستويات 18900 نقطة لأول مرة في تاريخه.

فيما تراجعت البورصات الخليجية، بداية من مؤشر بورصة قطر الذي تراجع لأدنى مستوياته في 7 أسابيع، ومؤشر الكويت الأول الذي تراجع لأدنى مستوياته في 3 أشهر، ومؤشر السوق السعودي الذي سجل ثالث خسارة يومية على التوالي.

وفيما يلي نستعرض أداء البورصات العربية الأبرز خلال تعاملات اليوم، بحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، والتي جاءت كالتالي:

السوق السعودي
تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.2% في يوم الإثنين منخفضاً للجلسة الثالثة على التوالي وسط سيولة ضعيفة نسبياً بلغت 5.4 مليار ريال.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من انخفاض سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4% مسجلاً أدنى إغلاق له في 3 أسابيع، بالإضافة لانخفاض سهم أرامكو 0.44% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي، كما انخفض سهم أمريكانا بنسبة 1.8% بعد أن وصل يوم أمس إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج.

وقفز سهم منزل الورق بنسبة 30% في أول جلسة تداول له بعد إدراجه في السوق الموازي السعودي ليغلق عند مستويات 22.5 ريالاً.
وأعلنت شركة منزل الورق بعد انتهاء الجلسة عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 35% إلى 8.5 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري.

بورصة مصر
أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين وسط سيولة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه لترتفع القيمة السوقية إلى نحو 1.281 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.9% ليغلق فوق مستويات 18900 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم من ارتفاع سهم طلعت مصطفى بأكثر من 5% إلى أعلى مستوياته في 4 سنوات،
كما ارتفع سهم الشرقية للدخان بنحو 0.9% إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات بعد إعلان شركة "غلوبال" الإماراتية استحواذها على 30% من الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار، وأغلق المؤشر السبعيني مرتفعاً بنحو 0.5% ليغلق عند مستويات عند 3830 نقطة.

وأظهرت البيانات تسجيل العرب والمصريين صافي شراء بقيمة 0.2 و3.4 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي بيع للأجانب بقيمة 3.6 مليون جنيه.

الأسواق الخليجية الأخرى 
أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الاثنين في ظل تقلبات أسعار النفط وانعدام المحفزات وسط ترقب قرار الفائدة من الفدرالي الأميركي في سبتمبر الحالي.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع بضغط من انخفاض سهمي مصرف قطر الإسلامي ومجموعة QNB بنسبة 1.5% و1.1%على التوالي.

كما تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.9% إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر بضغط من انخفاض سهمي أجيليتي وبيتك بنسبة 1.9% و1.3% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.5% في جلسة الاثنين بضغط من انخفاض سهمي إمباور والعربية للطيران بنسبة 2.2% و2.4% على التوالي.

كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.4% بضغط من انخفاض سهمي أدنوك للحفر وأبوظبي الأول بنسبة 3.4% و1.2% على التوالي.

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