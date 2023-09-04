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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فسخت الخطوبة.. شخص يعـ.تدي على فتاة بسـ.لاح أبيض في الشارع بالمنوفية

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على فتاة بسلاح أبيض وإصابتها بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (2) الجاري تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة المركز "مصابة بجروح قطعية بالوجه").

وبالانتقال وسؤال والدها اتهم (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالتعدي على نجلته بسلاح أبيض "كتر" ، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما عقب فسخ خطوبتهما وذلك حال سيرها بدائرة المركز.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الإجتماعي فيس بوك النيابة العامة امن المنوفية شرطة قويسنا وزارة الداخلية

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