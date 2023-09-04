العدالة أهم أركان استقرار المجتمع|اعرف خطوات الدولة لتطوير هذه المنظومة

أستنكرت الإعلامية أنجي أنور من التباطؤ في العدالة البطيئة قائلة " ظلم محقق" وتعتبر قاعدة متعارف عليها بين أهل القانون والعدالة لا يشعر بها إلا من له حقوق معطلة أو قصاص مؤجل خاصة في قضايا الدم وقضايا الميراث والمعاملات التجارية والأحوال الشخصية، ومن ثم قررت الدولة إصلاح وتغير التعطيلات القضائية وزيادة سرعة القرار مع وجود إرداة حقيقة لتنفيذ القرار، منوهة إلى أن العدالة أهم ركن لأستقرار المجتمع.



وأكدت أنور من خلال برنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية “etc” مساء يوم الإثنين أن خير دليل على سرعة تنفيذ العدالة عندما تتابع رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية تتابع قرارتها وتراقب تنفيذها، وأيضا وضع حلول لكل إشكالية وليس حلا واحدا فقط، لافته إلى أن هذا ما يحدث الآن في مصر عندما يجتمع الرئيس السيسي أكثر من مرة مع وزير العدل هذا العام، ومرتين في أقل من ٣٠ يوم، مؤكدة على الأهتمام الشديد من الدولة بتطوير منظومة العدالة بأعتبارها مشروع قومي.

اليوم كان أجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل عمر مروان

السيسي يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مع جهود تطوير منظومة التقاضي



وتابعت: أن اليوم أجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسحلة وكان عنوان الاجتماع متابعة تنفيذ مشروعات وزارة العدل ومدينة العدالة التى سوف تنقل للعاصمة الإدارية الجديدة بما فيها مجمع مركزي للمحاكم ومراكز للدراسات، وأيضا تطوير التقاضي عن طريق كوادر بشرية كافية وجاهزة وكفاءات ثضائية على أعلى مستوي، بالإضافة إلى تطوير المحاكم.