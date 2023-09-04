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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مع جهود تطوير منظومة التقاضي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصةً مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.

الرئيس السيسي يبحث الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية

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تطوير شامل لمنظومة التقاضي 

وقد وجه الرئيس السيسي بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الهندسية للقوات المسلحة

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