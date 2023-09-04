عماد الدين حسين: الحوار الوطني هدفه مصلحة مصر وليس التشريع واتخاذ القرارات

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني لم يأخذ اختصاص الحكومة والبرلمان، وإنما هو جهة تحاول بناء الجسور والتفاهم والنقاش بين كافة التيارات.

وأضاف "حسين"، خلال تصريحات تلفزيونية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال شاشة اكسترا نيوز، أن الحوار الوطني هدفه مصر بشكل عام، مع مصلحة كلا من مجلسي الشيوخ والنواب، إذ أن تكاسل الحياة السياسية ليس في مصلحة أي طرف من الأطراف.

عماد الدين حسين: الحوار الوطني هدفه مصلحة البلد

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر وصلت لمرحلة التي يقول فيها الرئيس السيسي أن الحوار الوطني مهم من أجل الانتقال لمرحلة جديدة، متمنيًا أن تشهد مصر حياة سياسية نافعة ونشطة وفعالة خلال الفترة المقبلة تستطيع من خلالها العبور لمراحل متقدمة.

واستكمل: "لهذه الأهداف تم عقد جلسات الحوار الوطني، وأؤكد مرة ثانية الحوار الوطني لم يأت ليشرع أو ليأخذ قرارات بعينها".