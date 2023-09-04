الأسد يعود إلى بيته.. أشبيلية يقدم راموس بطريقة مختلفة

أعلن نادي أشبيلية عن التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس لينضم الي صفوفه لمده عام وقد استقبل النادي مدافعه بكلمات الأسد المقاتل وتد سبع رجل تعبيرا عن اعتزازه بضمه لمدافعه السابق.

وكتب النادى عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك:"رجل اسد مقاتل وتد سبع راموس".

وبدأ سيرجيو مسيرته الكروية مع إشبيلية، قبل أن يغادر صوب ريال مدريد صيف عام 2005، مقابل 27 مليون يورو، ليستمر معهم 16 عامًا، ويصبح القائد التاريخي للنادي.

ورحل راموس عن ريال مدريد صيف عام 2021، لينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ليستمر معهم لموسمين قبل الرحيل بنهاية الموسم الماضي.