بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

أثارت واقعة غريبة من نوعها لأمرأة نيوزيلندية الكثير من الجدل فقد عانت السيدة والتي خضعت للجراحة لعملية قيصرية في مستشفى مدينة أوكلاند لكثير من آلام المزمنة وذلك لمدة تصل إلى 18 شهرا وذلك بعد خضوعها لعملية قيصرية.

ووفقا لصحيفة مترو وبعض الفحص على السيدة تم اكتشاف أداة جراحية في بطن الفتاة وذلك بحجم طبق العشاء وذلك داخل بطنها.

وبعد التحقيقات الأولية في القضية، أشار المجلس الصحي لمنطقة أوكلاند أنه عندما يتم ترك جسم غريب داخل مريض وذلك أثناء إجراء عملية جراحية، فإن الرعاية الصحية قد تكون أقل من المستوى المطلوب فماذا عن ترك الأداة الجراحية بحجم طبق عشاء في بطن السيدة .