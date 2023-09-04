جمال الكشكي: توصيات ومخرجات الحوار الوطني تهم كل المصريين

أكد الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كافة توصيات ونتائج الحوار الوطني تهم المواطن المصري، موضحا أن مخرجات الحوار الوطني استمرت ما يزيد عن عام ونصف عام حتى يتم استخراجها بهذا الشكل.

جمال الكشكي يتحدث عن الحوار الوطني

وأضاف "الكشكي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البيوت المصرية بالكامل تسأل عما سيتم تقديمه في الحوار الوطني، ولا تخلو أي جلسة في نادي أو في جامعة أو مقهى من الحديث عن الحوار الوطني وتوصياته، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير بمخرجات وجلسات الحوار الوطني.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تم عقد 64 جلسة في المحافظات المختلفة حتى اللحظة، موضحا أن أحلام المواطن ووعيه ارتبطوا بشكل قوي بالحوار الوطني، إذ أن الشارع تأكد من صدق مبادرة الحوار الوطني، ولذلك اهتم الجميع بمتابعته والمشاركة فيه وأهمية قدرته على تحقيق مطالبه.