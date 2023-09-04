عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية


وعن الظواهر الجوية، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، و فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغريبة ( مطروح - السلوم ) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 26 
العاصمة الإدارية 36 25 
6 أكتوبر 36 25 
بنهــــا 35 25 
دمنهور 34 24 
وادي النطرون 35 24 
كفر الشيخ 34 24 
المنصورة 35 25 
الزقازيق 35 25 
شبين الكوم 35 26 
طنطا 35 25 
دمياط 33 25 
بورسعيد 33 25 
الإسماعيلية 36 23 
السويس 36 24 
العريش 34 24 
رفح 33 24 
رأس سدر 35 25 
نخل 33 18 
كاترين 31 17 
الطور 33 25 
طابا 33 26 
شرم الشيخ 38 28 
الإسكندرية 34 24
العلمين الجديدة 33 23
مطروح 31 23
السلوم 33 24
سيوة 36 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 28
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 28
شلاتين 39 31
حلايب 35 30
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 37 23
بني سويف 37 23
المنيا 38 22
أسيوط 38 22
سوهاج 39 25
قنا 40 26 
الأقصر 40 27 
أسوان 41 28 
الوادي الجديد 41 25 
أبوسمبل 41 28

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 30 
المدينة المنورة 45 32 
الرياض 42 27 
المنامة 39 33 
أبوظبي 39 31 
الدوحة 41 32 
الكويت 46 31 
دمشق 36 21
بيروت 31 28 
عمان 33 21 
القدس 31 23 
غزة 31 26 
بغداد 45 29 
مسقط 33 23
صنعاء 30 17 
الخرطوم 40 28 
طرابلس 29 23 
تونس 30 22 
الجزائر 27 22 
الرباط 25 16 
نواكشوط 34 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 28 16 
إسطنبول 28 22 
إسلام آباد 34 22 
نيودلهي 37 27 
جاكرتا 34 23 
بكين 31 22 
كوالالمبور 31 24 
طوكيو 32 26 
أثينا 25 22 
روما 32 16 
باريس 33 19 
مدريد 28 17 
برلين 28 14 
لندن 28 17 
مونتريال 32 23 
موسكو 22 13 
نيويورك 34 25 
واشنطن 38 23 
أديس أبابا 21 12

الأرصاد اخبار الطقس الظواهر الجوية خبراء هيئة الأرصاد حالة البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

لوائح اتحاد الكرة تصدم الزمالك فى كأس السوبر المصري .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

مستجدات الطقس | موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام

عاصفة ترابية ورياح .. الأرصاد: تغير مفاجئ في الطقس اعتبارا من اليوم

عملات وهواتف.. تحرير 22 محضرا جمركيا لمسافرين في مطار القاهرة

الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

ترشيحاتنا

أبرزهم نجم الفريق..4 شخصيات مفاجأة تخوض انتخابات الزمالك.. تفاصيل

أثار الجدل بعمرة البدل..البلوجر أمير منير يدافع عن نفسه بعد هجوم السوشيال ميديا

فخ غير متوقع.. جندي بالجيش الأوكراني يروي تفاصيل مروعة عن الهجوم المضاد

الغرفة التجارية بالسعودية: تطبيق عمرة البدل غير مقبول وهو استغلال لضيوف الرحمن

بعد تحويله مقلبا للنفايات.. ماذا حدث لسور مجرى العيون؟|إجراءات عاجلة من الحكومة

تأكيدًا لـ صدى البلد.. طارق حامد إلى ضمك رسميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

صور من حفل المنشد أحمد العمرى بمهرجان القلعة

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ