نجدة الطفل: "رحيم"استقر في غرقته بدار رعاية وسيتم تقديم أوراقه للمدرسة

أكدت صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم نقل الطفل رحيم إلى دار رعاية ويتلقى كل الدعم في الفترة الحالية، قائلا: "الطفل مستقر في غرفته في دار الرعاية، ووجود الطفل فترة طويلة مع السيدة له تأثير وتروينا مراعاة للظروف النفسية".

وأشار صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن الطفل ستصدر له شهادة ميلاد باسم رباعي وسيتم التقديم له في المدرسة، موضحا أن قرار النيابة العامة يتضمن تسمية الطفل وابتداء من الغد سنبدأ تقديم الأوراق لمصلحة الاحوال المدنية.

الطفل رحيم الذي لم تكن أمه به رحيمة

وكان الإعلامي عمرو خليل، قد عرض متابعة لحالة الطفل رحيم، الذي لم تكن أمه به رحيمة، حيث ذكر رامي الجبالي مؤسس مبادرة أطفال مفقودة، أن سيدة بسيطة حكت له قصة بدأت من سنة أن سيدة تركت لها طفل بدعوى أنها ستعود له، ولكنها لم تعد بعد، وكبر الولد، والسيدة أصبحت أمام مسؤولية قانونية وإنسانية، ولم تعرف له أهل أو شهادة ميلاد.