عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجدة الطفل: "رحيم"استقر في غرقته بدار رعاية وسيتم تقديم أوراقه للمدرسة

الطفل رحيم
الطفل رحيم

أكدت صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم نقل الطفل رحيم إلى دار رعاية ويتلقى كل الدعم في الفترة الحالية، قائلا: "الطفل مستقر في غرفته في دار الرعاية، ووجود الطفل فترة طويلة مع السيدة له تأثير وتروينا مراعاة للظروف النفسية".

وأشار صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن الطفل ستصدر له شهادة ميلاد باسم رباعي وسيتم التقديم له في المدرسة، موضحا أن قرار النيابة العامة يتضمن تسمية الطفل وابتداء من الغد سنبدأ تقديم الأوراق لمصلحة الاحوال المدنية.

 الطفل رحيم الذي لم تكن أمه به رحيمة

وكان الإعلامي عمرو خليل، قد عرض متابعة لحالة الطفل رحيم، الذي لم تكن أمه به رحيمة، حيث ذكر رامي الجبالي مؤسس مبادرة أطفال مفقودة، أن سيدة بسيطة حكت له قصة بدأت من سنة أن سيدة تركت لها طفل بدعوى أنها ستعود له، ولكنها لم تعد بعد، وكبر الولد، والسيدة أصبحت أمام مسؤولية قانونية وإنسانية، ولم تعرف له أهل أو شهادة ميلاد.

المجلس القومي نجدة الطفل الطفل رحيم دار الرعاية مدير خط نجدة الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

رياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

لوائح اتحاد الكرة تصدم الزمالك فى كأس السوبر المصري .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

شغب تل أبيب.. إريتريا تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إسرائيل

تفاصيل إصابة محمود الخطيب في الرأس رئيس الأهلي

3 غرز | محمود الخطيب يتعرض للإصابة بالرأس..تعرف علي السبب

سبب توقيع عقوبة السوبر المصري والنظام الجديد.. مفاجأة

ندرس موقف الأهلي.. قرار عاجل من عامر حسين بشأن الدوري الجديد

صلاح محسن مشكلته في نفسه ..نجم الأهلي السابق يكشف عن مواصفات المهاجم المنتظر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ