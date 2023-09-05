اتهام مباشر بسبب المدارس .. ريشي سوناك يواجه أزمة جديد في بريطانيا

كشف أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن أن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحدي جديد وقوي في الفترة الحالية، إذ تم اتهامه بصورة مباشرة من قبل البرلمان وتحديدا من جانب حزب العمال والمعارضة أنه كان السبب في إغلاق 150 مدرسة في بريطانيا بصفته رئيس الوزراء، وأنه منذ تولي المنصب تقلصت ميزانية التعليم بشكل واضح حتى وصلت لـ 870 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف "بشير"، خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ميزانية الـ 870 مليون جنيه إسترليني ليست هينة لحل أزمة المدارس، وكان يمكن استغلالهم في حل الأزمة، خاصة في ضوء أن الحكومة على دراية بالأزمة التي تمر بها المدارس منذ سنوات، وهو ما كشفه عدد من الموظفين في مكتب نديم زهاوي وزير التعليم السابق في تصريحات لأحد الصحف.

وأشار إلى أن مكتب الوزير تلقى 5 تقارير على الأقل تتحدث عن رداءة الخرسانة المستخدمة في المدارس، وهو ما يشكل خطر كبير على حياة الطلاب، وحينما قرر الوزير ومستشاريه إغلاق الملف وعدم اتخاذ أي إجراءات بسبب رغبتهم في توفير المال لا أكثر.