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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع رأي : معدل الموافقة العامة على أداء سوناك ينخفض ​​إلى أقل من 25%

سوناك
سوناك

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أوبينيوم أن 24% فقط من الناس في المملكة المتحدة يوافقون على أداء رئيس الوزراء ريشي سوناك، في استمرار للاتجاه الهبوطي الذي شهده الأسبوعين الماضيين، في حين لا يوافق عليه 49%.
 

وبناء على نتائج الاستطلاع، أظهر الاستطلاع أن زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر يلقى معاملة أفضل نسبيا، حيث وافق 28% على أدائه مقابل 35% غير راضين عنه. 

كما أنه يتفوق على سوناك في مسألة من سيكون رئيس وزراء أفضل، حيث اختاره 27% من المستطلعين واختار 23% سوناك.

وأجرى اوبينيوم باستطلاع رأي 1400 ناخب محتمل في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر. ولم يتم تقديم بيانات عن الخطأ الإحصائي

وأظهر استطلاع أجرته شركة يوجوف في يونيو أن 59% من المشاركين لا يدعمون سوناك، في حين كان ينظر إلى ستارمر بشكل إيجابي بنسبة 35% وبصورة سلبية بنسبة 51%.

استطلاع للرأي المملكة المتحدة حزب العمال المعارض ريشي سوناك لمملكة المتحدة

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