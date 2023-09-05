شاومي تطلق إصدارا جديدا من هاتفها المميز Poco C51

أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق إصدار جديد من هاتفها المميز Poco C51 ، حيث يأتي الهاتف بعدد من المواصفات المميزة مع سعر يناسب الشباب ومحدودي الدخل، كما سيتم إطلاق الهاتف في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

ويتميز الإصدار الجديد من هاتف شاومي Poco C51 بتوفير 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من التخزين، حيث يبلغ سعر الإصدار الجديد حوالي 109 دولارًا أمريكيًا، ويأتي مع 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

ويأتي هاتف شاومي Poco C51 بشاشة من نوع LCD، قياس 6.52 بوصة توفر معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وجودة عرض +HD ، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED في الخلف.

ويحتوي هاتف شاومي Poco C51 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات، مع نظام التشغيل Android 13 من إصدار Go.

ويعمل هاتف شاومي Poco C51 بمعالج من نوع MediaTek Helio G36 من شركة ميديا تي التايوانية، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وتخزين eMMC.

كما تشمل الميزات الأخرى المتوفرة في هاتف شاومي Poco C51 على Dual 4G VoLTE و Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.0 و GPS ومنفذ microUSB ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم.