قبل تناول حلوى المولد.. احترس من خطورة الألوان الصناعية على الأطفال

الكثير من الأطفال يحتفلون بالمولد النبوي كل عام ويعبرون عن فرحتهم بتناول الحلوى، ويفضلون الحلوي المليئة بالألوان الصناعية دون دراية بخطورتها على الصحة، حيث إنها تسبب الكثير من المشاكل الصحية أبرزها تسوس الأسنان، حسب موقع healthy children.

ونرصد مخاطر الألوان الصناعية الموجودة في حلوى المولد على الأطفال.

أضرار الألوان الصناعية على الأطفال

الألوان الصناعية التي تتراكم في حلوى المولد وغيرها من الحلويات، تؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول الضار الذى يؤثر على صحة القلب.

استخدام الألوان الصناعية فى صناعة حلاوة المولد قد يضر بالجهاز الهضمى والتنفسى.

تناول الحلويات الصناعية يؤدي إلى عسر الهضم

وعدم انتظام عمل البكتيريا النافعة، وبالتالي تتغذى بكتيريا المعدة الضارة على السكر، وهو ما يسبب الفشل الكلوي والالتهابات على الكبد.

كثرة تناول السكر تؤثر على المعدة وتضعف الجهاز المناعي، بالإضافة إلى خلل في وظائفه، وهو ما يؤدى إلى سهولة الإصابة بالأمراض المناعية.

السكريات المصنعة تعمل على تراكم الدهون، وتسبب أضرارا كثيرة مختلفة ومتعددة كالتسمم والسرطان والفشل الكلوى، وهو الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

يسبب السرطان ويعمل على نشاط فطر الـ "أفلاتكسن" وهو ما يسبب أورام الكبد.

يؤدي سوء تخزين المكسرات قبل دخولها في مرحلة التصنيع إلى الإصابة بالسرطان.

الإفراط في تناول الحلويات المصنعة والمليئة بالمواد الحافظة بؤدي إلى الشعور بألم في البطن، ويحدث ذلك عند تناول الأطفال حلوى المولد بكثرة.

عدم الإفراط في تناول الحلويات لأنها تزيد من السعرات الحرارية، وكثرة الحلويات ترفع نسبة الأنسولين في الدم.

السكريات المصنعة والمهدرجة تسبب الشعور بالنعاس والتعب، بالإضافة إلى زيادة الوزن.

قبل تناول الحلوى، يجب التأكد من إنتاج وتاريخ الصلاحية، لتجنب الحلوي المزرنخة والمخزنة التي تسبب مخاطر صحية جسيمة على الأطفال.

تجنب الحلوى المصنعة المليئة بالألوان الصناعية، لأنها تسبب حساسية الصدر، وتسبب النشاط وفرط الحركة لدى الأطفال.