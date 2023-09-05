لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

بيض بصفار لونه أخضر، انتشرت ظاهرة غريبة تثير الجدل، وهي صور لبيض الدجاج ذو صفار أخضر اللون، هذه الصور انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثارت الاستغراب والتساؤلات حول الأسباب والتأثيرات المحتملة لهذا التغيير اللوني.

تم التقاط الصور في إحدى المزارع الخاصة لتربية الدواجن في مصر، وقد أثارت انتباه العديد من الناس نظرًا لغرابة لون الصفار المختلف.

جدل بسبب بيع بيض ذو صفار باللون الأخضر

ونشر صاحب البيض الغريب تساؤل قال فيه: “اخواتنا الدكاتره البيطريين المحترمين، محتاج اعرف اى معنى الى موجود فى الصور دى الحاله حصلت عند عمى هو مربى فراخ كانت بتبيض بصورة طبيعية وبعدين من حوالى أسبوع اكتشفنا انه البيض بقى لون الصفار بقى بالشكل ده بقى اخضر”.

وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لتلون صفار البيض ليس واضحًا بعد، إلا أن هناك عدة عوامل قد تساهم في هذا التغيير.

أحد العوامل المحتملة هي التغذية. قد يكون للتغذية التي يتلقاها الدجاج دور في تلون صفار البيض. قد يتم تعديل طعام الدجاج بإضافة مكونات طبيعية تؤدي إلى تغيير لون صفار البيض.

ومن المعروف أن الدجاج يتغذى على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية، بما في ذلك النباتات والحبوب المختلفة، وهذا يمكن أن يؤثر على تركيبة الصفار ويؤدي إلى تلونه بألوان غير اعتيادية.

علاوة على ذلك، قد يكون للوراثة دور في هذه الظاهرة. قد يكون هناك خصائص وراثية محددة تؤدي إلى تلون صفار البيض بألوان مختلفة. قد يكون هذا اللون الأخضر نتيجة لوجود صفات وراثية خاصة في سلالة الدجاج المربوطة بهذه الظاهرة.

من جانبها علقت د. سماح نوح الطبيبة البيطرية على هذه الظاهرة، وقالت: “تغيير لون الصفار بيرجع لنوع التغذية، وما تحتويه من إضافات اعلاف، مثل الخمائر ..الصبغات الطبيعية.. نوع السلالات ..ونظام التربية.. وهناك احتمالية حدوث إصابة بكتيرية.. ببعض ميكروبات الاستاف والسالمونيلا”.

وكشفت أنه الحل يكمن في نظافة المكان جيدا، تغيير نوع العلف، ذبح الدجاجة المصابة، والتأكد من عدم وجود أي فئران في المكان، واستخدام مضاد حيوي.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه الظاهرة ليست شائعة بين جميع الدجاج، وإنما تحدث في حالات نادرة.