ضبط 18614 مصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل ومفروم غير صالحة بالجيزة

قامت أجهزة التفتيش على اللحوم والمنتجات الحيوانية، بمديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير المديرية، بالتعاون مع أجهزة المحليات ومباحث التموين بعدة حملات مكبرة على الاسواق بالاحياء التابعة لمحافظة الجيزة، للتفتيش والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة.

وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 26/8/2023 وحتى الخميس الموافق 31/8/2023.

وأسفرت الحملات عن ضبط 18614 كيلو مضبوطات منها 29 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و18585 كيلو لحوم مستوردة وكبدة مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل ومفروم غير صالحة للاستهلاك الادمي.

كما تم تحرير 6 محاضر للمخالفين جميعها عرض علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء بيان اماكن الحملات كالتالي: -مركز ابو النمرس 12000 كيلو دهون - مصنعات لحوم مفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الامي.

-مدينة الحوامدية 325 كيلو كفتة ومفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الامي.

-حي بولاق الدكرور 5000 كيلو هياكل دواجن ومفروم دواجن ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الامي.

-حي امبابة 750 كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الامي.

-حي الهرم 29 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر.

-مدينة اكتوبر ( حي اكتوبر 2) 510 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الامي.

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