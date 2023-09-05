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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة أفريقيا للمناخ.. مصر تدعو لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة

الرئيس الكيني
الرئيس الكيني


أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا خلال قمة نيروبي الإفريقية الأولى للمناخ، من مخاطر ارتفاع درجة حرارة الأرض  بشكل هائل، معتبرًا أن هذا التغير يؤثر على إفريقيا بشكل كبير, وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24 الفرنسية.

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واعتبر الأمم المتحدة، أن تحذيرها يأتي من مخاطر زيادة الحرارة بإفريقيا، حيث ذكرت أن ارتفاع الحرارة في أفريقيا أسرع من المعدل العالمي.

ونوهت إلى أن ذلك،  يزيد من مخاطر الصراعات بين الدول في ضوء تغير المناخ، وذلك في اليوم الثاني من انطلاق أعمال قمة المناخ الإفريقية في نيروبي بكينيا.

خلال مشاركتها بالمنتدى الدولي، كانت مصر حاضرة بدعواتها الطموحة، حيث دعت مصر خلال قمة المناخ الإفريقية للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

بينما اعترفت  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرـ بأن  القارة الإفريقية هي الأكثر تأثرا بالتغيير المناخي.

وذكرت ئيسة المفوضية الأوروبية، أنهم في أوروبا، يدعمون جذب الاستثمارات للقارة الإفريقية لمواجة التغييرات المناخية
لا تنتج أفريقيا سوى 11 في المائة من مخلفات العالم، ومع ذلك .
وقال الرئيس الكيني وليام روتو ، الذي يستضيف قمة المناخ في نيروبي هذا الأسبوع، إن مصارف الكربون في أفريقيا هي "منجم ذهب اقتصادي لا مثيل له".

وقال يوم الاثنين "إن لديهم القدرة على امتصاص ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهو ما ينبغي أن يترجم إلى مليارات الدولارات".

 

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