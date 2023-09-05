الرئيس السيسي يرحب بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 سنويا

رحب الرئيس السيسي بالحضور والضيوف المشاركين في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال الرئيس السيسي:" يسعدنا تنظميم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لكونه منصة هامة لطرح قضية زيادة السكان، واتمنى أن نتحدث عن حجم عدد سكان العالم وموارد العالم، وقدرتها على تلبية احتياجات السكان.



وأكد على أن ما يحدث في مصر قد يكون يحدث بشكل آخر في العديد من دول العالم، مشددا على أن عدد سكان القارة الإفريقية سيصل خلال سنوات لأكثر من مليار ونصف مواطن.

وشدد على أن أفريقيا تمتلك موارد عظيمة، ولكنها ليست كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا على أن فرصة تنظيم هذا المؤتمر سنويا أمر هام للغاية.