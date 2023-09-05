عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يستوعب 100 سيارة.. محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا وتوسعاته|شاهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تواصل محافظة تنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهر غير حضاري . 

وفي ذلك الاطار تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة وذلك لمتابعة إنتظام العمل بالمواقف التى تم افتتاحها مؤخراً والوقوف على نسب إنجاز الأعمال بالمواقف وأعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وخلال الجولة أشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار حرص المحافظة على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان المناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التى تنشدها الدولة لكل مواطن.


شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمواقف السرفيس الداخلى وموقف الأقاليم وساحات الانتظار بمنطقة أرض اللواء، حيث تابع راشد إنتظام حركة دخول وخروج السيارات بالمسارات المخصصة لها موجهاً بسرعة تسكين كافة السيارات الخاصة بخطوط السير التي تخدمها تلك المواقف والترويج لها لتسهيل وصول الركاب إليها.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال التشطيب النهائية لموقف سرفيس ناهيا والتوسعات الخاصة به بإجمالى مساحة 3400م2 والتى من المقرر أن تستوعب نحو 100 سيارة سرفيس إلى جانب إقامة عدد من ساحات الإنتظار للسيارات الخاصة والغرف الإدارية والخدمية والمناطق التجارية والترفيهية لخدمة أهالى المنطقة . 


وقد شدد المحافظ على رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع مدير مديرية الإسكان والشركة المنفذة للأعمال بضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال و إبراز المظهر الجمالى ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول وتوفير أقصى مساحة استيعابية لمنع الانتظار العشوائي بالمناطق المحيطة ومراعاة المعايير الهندسية والتخطيط المرورى الملائم لحركة سير السيارات خلال عملية الدخول والخروج للمواقف والساحات وعدم تعارضها مع حركة المرور بالمحاور والشوارع المحيطة بها وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية الإلكترونية بالأحجام المناسبة لإرشاد قائدى المركبات والمترددين على الموقف وإستخدامها للإعلان على التعريفة المرورية لمختلف الخطوط.


وناقش المحافظ المواطنين من أصحاب الوحدات التجارية والمارة بمحيط سلم ناهيا وأعمال التطوير المحيطة به للإستماع لأرائهم تجاه الأعمال ومقترحاتهم حولها ووجه ببحث عدد من الشكاوى والمطالب الخاصة بهم وسرعة الرد عليها، مشدداً على رئيس حى الدقى بمنع أى مظاهر للعشوائية واستثمار كافة المساحات الشاغرة وعدم السماح بالتعدي عليها . 


كما حرص محافظ الجيزة على تفقد أعمال رد الشئ لأصله عقب أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب أسفل مطلع كوبرى ناهيا بشارع السودان حيث شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال ترميم الطريق ووضع الطبقة السطحية للأسفلت لإستعادة الإنسيابية المرورية بالشارع.


ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة الأعمال وتلافى عدد من الملاحظات الخاصة بأعمال المرافق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الغاز الطبيعى العاملة بالقطاع وذلك قبل إستلام المشروع.
رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة .

IMG-20230905-WA0023
IMG-20230905-WA0023
IMG-20230905-WA0022
IMG-20230905-WA0022
IMG-20230905-WA0021
IMG-20230905-WA0021
IMG-20230905-WA0020
IMG-20230905-WA0020
IMG-20230905-WA0019
IMG-20230905-WA0019
IMG-20230905-WA0010
IMG-20230905-WA0010
IMG-20230905-WA0006
IMG-20230905-WA0006
IMG-20230905-WA0018
IMG-20230905-WA0018
IMG-20230905-WA0004
IMG-20230905-WA0004
IMG-20230905-WA0008
IMG-20230905-WA0008
IMG-20230905-WA0007
IMG-20230905-WA0007
IMG-20230905-WA0009
IMG-20230905-WA0009
IMG-20230905-WA0011
IMG-20230905-WA0011
IMG-20230905-WA0005
IMG-20230905-WA0005
IMG-20230905-WA0017
IMG-20230905-WA0017
IMG-20230905-WA0014
IMG-20230905-WA0014
IMG-20230905-WA0013
IMG-20230905-WA0013
IMG-20230905-WA0015
IMG-20230905-WA0015
IMG-20230905-WA0016
IMG-20230905-WA0016
IMG-20230905-WA0002
IMG-20230905-WA0002
IMG-20230905-WA0001
IMG-20230905-WA0001
IMG-20230905-WA0003
IMG-20230905-WA0003
أحمد راشد محافظ الجيزة التخطيط المروري الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواقف العشوائية انتظام العمل انتظام العمل بالمواقف تحسين حركة المرور حي بولاق الدكرور حي الدقي حي العجوز حي العجوزة رئيس حي بولاق الدكرور سيارة سرفيس محور الفريق كمال عامر مواقف سرفيس حضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

مفاجأة في أسعار الذهب  اليوم| اعرف عيار 21 سجل كام

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

ما هي آخر علامات القيامة ظهورا؟ .. مشاهد نهاية العالم

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

محمد صلاح ينهي الجدل حول انتقاله إلى اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل بمنشأة القناطر

حملة لرفع الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي بشارع ترعة بشتيل في الوراق |شاهد

رفع كفاءة الطريق أمام حديقة سفاري بارك اتجاه كوبري عرابي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يستقبلان شعلة أسبوع شباب الجامعات

لمدة 5 أيام.. غلق كلى بطريق الفيوم| تفاصيل

تعليم الجيزة: تسليم الكتب خلال أول يوم دراسى دون التقيد بدفع المصروفات

محافظ الجيزة:4,5 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق خلال الـ 4 سنوات الماضية

لتنفيذ مشروع المونوريل..غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي لمدة 6 أشهر

ترشيحاتنا

المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية.. وزير الصحة: الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر

وزير التجارة : ربط الحوافز الرئاسية بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات

4 فئات أهمهم الأيتام| تعرف على الطلاب المعفيين من سداد المصروفات الدراسية لعام 2024

ترقب أهلاوي.. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

خسرنا 400 مليار دولار في 2011.. الرئيس السيسي: التغيير مش بالثورات

قدرات الدولة.. الرئيس السيسي: التغيير يحتاج عمل الجميع وليس الحكومة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ