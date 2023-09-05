المخابرات البريطانية: روسيا تنوي إقامة انتخابات في مناطق أوكرانية| تفاصيل

تستعد روسيا لتنظيم انتخابات في المناطق الأوكرانية التي تخضع لها، وفقا للمخابرات البريطانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

في التحديث الاستخباراتي الذي أصدرته وزارة الدفاع البريطانية اليوم، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سلطات روسيا تعتزم إجراء انتخابات في المناطق الأوكرانية بالتزامن مع الانتخابات في روسيا يومي 8 و10 سبتمبر، مع أعداد مبالغ فيها من الناخبين .

وغردت الوزارة عبر تويتر: تخطط السلطات الروسية في المناطق الأوكرانية لإجراء انتخابات للمرة الأولى، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2023، بالتوازي مع تلك التي تجرى في الاتحاد الروسي.



وقد بدأ التصويت بالفعل في زابوريجيا وماريوبول.



وبينما تم تحديد أكثر من 1000 مرشح، إلا أن هناك نقصًا في المرشحين المؤهلين وذوي الخبرة والراغبين وفقًا لبعض التقارير في ذلك.

هناك أيضًا غياب للمرشحين المستقلين الذين ليسوا أعضاء في الأحزاب التي يدعمها الكرملين.

ويزعم مركز المقاومة الوطنية الأوكراني أن إدارات روسيا بالغت بشكل كبير في عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي.



وتشير استطلاعات الكرملين إلى أن حزب روسيا الموحدة، وهو الحزب السياسي المهيمن في الاتحاد الروسي، من المتوقع أن يحصل على 80 في المائة من الأصوات في المناطق الأربع .

ومن المرجح أن يسيطر حزب روسيا الموحدة على أغلبية المقاعد في محاولة لتأمين سيطرة الكرملين ونفوذه على المناطق الأوكرانية .

