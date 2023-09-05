عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تتسلم شعلة أسبوع الشباب الـ 13

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تسلمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ 13 .

يأتي ذلك ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات هذا الأسبوع والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار "جمهورية جديدة – حلم وطن"، وذلك توثيقًا لتنظيم الجامعة لأسبوع شباب الجامعات الثاني عام 1991، والرابع عام 1999، وبهدف الترويج لهذا الأسبوع وتحفيز الطلاب على المشاركة فيه.

وتشارك الجامعة هذا العام في أسبوع شباب الجامعات من خلال الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات سواء الرياضية بمختلف الفرق، أو الثقافية، أو الفنية، بالإضافة إلى النشاط العلمي والجوالة، حيث يهدف هذا الأسبوع إلى التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، وخلق جو من التنافس بينهم، والمساهمة في تطوير شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على توسيع نطاق النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية لطلابها، وتوفير بيئة إبداعية وتدريبية وتنافسية عادلة لهم، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مما أدى إلى تفوقهم في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات العلمية والابتكارية والثقافية والرياضية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة استعدت بشكل كامل للمشاركة الفعالة في أسبوع شباب الجامعات بمختلف الأنشطة التي يتضمنها، بما يؤهلها للمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة باسم الجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة لديها خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية بها من خلال عدة آليات، أهمها قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.

2819942E-F9E5-46D6-8C86-05FA7ED3ABF1
2819942E-F9E5-46D6-8C86-05FA7ED3ABF1
AE6BE807-A7FF-4C03-A5C3-B40F5D032362
AE6BE807-A7FF-4C03-A5C3-B40F5D032362
الانشطة الطلابية الجامعات المصرية الدكتور محمد الخشت النشاط الطلابي جامعة القاهرة جامعة حلوان شباب الجامعات المصرية مسابقات مراكز متقدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

قبل مغادرة الدولة | السعودية تطالب مواطنيها في الكويت بهذا الأمر

موضوعات متعلقة

"زراعة" و"هندسة" تبدأ التفعيل| كليات جامعة القاهرة تستقبل تقديمات برامج الساعات المعتمدة

متاح الآن.. رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

فوز فريق كلية حاسبات جامعة القاهرة بالمركز الأول في المسابقة الرسمية للبرمحيات

ترقبوها بعد قليل .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط

شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة للطلاب المصريين

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

تنسيق الجامعات 2023.. أثار القاهرة تعلن تعليمات هامة قبل بدء التقديم غدا

ترشيحاتنا

فرص لطلاب الثانوية العامة في الجامعات التكنولوجية

تحقق عوائد للاقتصاد.. الرئيس السيسي: ادرسوا فكرة تنظيم الهجرة الشرعية

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

نبيل نعيم: التكفيريون حصلوا على تمويل من حماس لزعزعة استقرار مصر| فيديو

السيسي يطالب المالية بضخ مبالغ معتبرة لتنظيم الأسرة.. تفاصيل

السيسي: مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ