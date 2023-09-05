جوتيريش: الأمم المتحدة اطلقت برنامجا جديدا لدعم أفريقيا في مواجهة تغير المناخ

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه تم إطلاق برنامج جديد لدعم مواجهة إفريقيا لتغير المناخ، مُشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى أنظمة مالية من أجل تخفيض بعض الديون.

وأضاف "جوتيريش"، خلال كلمته في القمة الإفريقية للمناخ، التي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن الأمم المتحدة تدعم إفريقيا في سعيها للاعتماد على الطاقة المتجددة، مُشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات ثاني أيام قمة المناخ الإفريقية، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، بحضور عدد كبير من قادة الدول الإفريقية والخبراء المعنيين بالتغيرات المناخية.

ويُشارك عدد من زعماء القارة الإفريقية في القمة، التي تستمر حتى 6 سبتمبر الجاري، كما يشارك عدد من الشخصيات الدولية المرموقة المعنيين بالتغير المناخي في القارة.

وتبحث القمة، التي دعا لها الرئيس الكيني، ويليام روتو، عن الالتزامات والتعهدات الدولية في ملف التغيرات المناخية، والوقوف على التحديات القائمة، من أجل التوصل إلى حلول مُستدامة في هذا الصدد.