مليون متشرد يوميًا.. الجارديان: أوروبا فشلت في توفير سكن كريم للمواطنين| تفاصيل

كشف تقرير جديد لـ “الجارديان”، عن أن ما يقرب من مليون شخص يصبحون بلا مأوى في أي ليلة في جميع أنحاء أوروبا.

وقال اتحاد المنظمات الوطنية العاملة مع المشردين، فينتسا، إن هذا الرقم، الذي يعكس فقط "الأشكال الأكثر وضوحا" للتشرد، “يسلط الضوء على فشل الدول الأوروبية في جعل السكن حقا أساسيا،" وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 895 ألف شخص يصبحون بلا مأوى كل ليلة - "وهو عدد مماثل لعدد سكان مدينة مثل مرسيليا أو تورينو".

وتتراوح البيانات التي تم جمعها من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من سجلات التعداد إلى أرقام السلطات المحلية وهي "تقدير الحد الأدنى"، حيث لم تكن الأرقام متاحة لجميع الفئات الست التي استخدمها مؤلفو التقرير لتعريف التشرد.

وتشمل هذه الفئات أولئك الذين ينامون في العراء، والأشخاص في أماكن الإقامة الطارئة، و"المشردين الذين يعيشون مؤقتًا في مساكن تقليدية مع العائلة والأصدقاء".

والفئة الأخيرة سيكون لها صدى لدى كثيرين في دول مثل أيرلندا، حيث وصل الإسكان إلى مستويات الأزمة، مما أدى إلى طرد الأسر العاملة واضطرارها إلى العيش مع العائلة أو الأصدقاء.

وقال فريك سبينوجين، مدير فينتسا: "تواصل معظم الحكومات في أوروبا خذلان المشردين، وإحباط عامة الناس، وإهدار الموارد على إدارة المشكلة بشكل غير فعال".

وتعهدت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بالعمل على مكافحة التشرد بحلول عام 2030. ومع ذلك، قال التقرير إن المشكلة تتفاقم، ولم تحقق سوى فنلندا والدنمارك تقدما ملحوظا.

وفي الدنمارك، انخفض معدل التشرد بنسبة 10% بين عامي 2019 و2022، وهو ما قال مؤلفو التقرير إنه يظهر أنها "واحدة من الدول التي تحقق تقدمًا واضحًا" ويمكن أن تكون نموذجًا للآخرين.

ويقوم المركز الدنماركي للعلوم الاجتماعية بإجراء مسح وطني حول التشرد كل عامين، حيث يجمع بيانات عن كل شخص على اتصال بالسلطات المحلية.

وقال المؤلفون في التقرير الذي يحمل عنوان النظرة العامة الثامنة إن الانخفاض في الدنمارك "من المرجح جدًا" أن يكون نتيجة للسياسة الوطنية لمكافحة التشرد كجزء من استراتيجية "الإسكان أولاً"، التي تعمل على تحسين القدرة الاستيعابية في مراكز الإقامة وتدير سياسات وقائية تستهدف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا في المدن الكبرى. .

وفي ألمانيا، تشير بيانات التعداد الرسمية إلى أن عدد المشردين يبلغ 262.645، وسجلت إسبانيا ما يزيد قليلاً عن 28.500 مشرد في العام نفسه، في حين أن أيرلندا، حيث يهدد نقص المساكن عبر الانقسام الاجتماعي احتمالات إعادة انتخاب الحكومة، فإن العدد الرسمي للمشردين تم تقدير عدد الأشخاص في أماكن الإقامة الطارئة بـ 11632 شخصًا في نهاية عام 2022.

وقال التقرير إن عدد الباحثين عن خدمات الإقامة في أيرلندا ارتفع بنسبة 40% خلال عامين.

تم اختيار المجر على أنها أماكن إقامة دون المستوى المطلوب، حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان "في مساكن مكتظة"، بينما تعيش واحدة من كل ثماني عائلات في بلغاريا في مساكن بدون مرحاض داخلي.

ومع ذلك، لم يكن السكن غير الملائم حكراً على أوروبا الشرقية فحسب. ووجد المؤلفون أنه في عام 2020، كان ما يقرب من خمس سكان فرنسا يعيشون في مساكن تعتبر غير صالحة للعيش، في حين تم تصنيف ما يقرب من ربع أولئك الذين يعيشون في مساكن مستأجرة في بريطانيا في نفس الفئة.

وفقًا لمكتب البيانات الرسمي للاتحاد الأوروبي، يوروستات، كان ما يقرب من 20 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يعانون من شكل من أشكال "الحرمان من السكن" في عام 2020.

وقال التقرير: "يشير هذا إلى النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون في مساكن مكتظة بها واحد على الأقل من المعايير التالية: الأسر التي لديها سقف يتسرب منه الماء، ولا يوجد بها حوض استحمام أو دش ولا مرحاض داخلي، أو مساكن تعتبر مظلمة للغاية".