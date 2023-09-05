استشاري طب حالات حرجة: متحور كورونا الجديد غير خطير حتى الآن

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة، إن طبيعة الفيروسات التنافسية ومنها فيروس كورونا، هي التحور، وظهور متحورات منها بشكل مستمر، خصوصا في تغير المواسم، وهذا أمر طبيعي، وحدث بعد الجائحة، وظهور المتحور الجديد "بيرولا" وقالت منظمة الصحة العالمية أنه متحور يدعو للقلق، لأن عليه ما يقرب من 35% طفرة جينية.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأجزاء المهمة في التركيب الجيني لأي فيروس هي الشوكة البروتينية وهي في أغلب الوقت المكان الذي يعمل في اللقاح ويقضي علي الفيروس من خلالها، ولكن مع وجود تعدد طفرات على هذه الشوكة يصعب إنتاج لقاح يقضى عليه.



وأضاف إلى الآن لم نشاهد خطورة هذا المتحور أو ظهور حالات حرجة، ولا يوجد أسباب تدعوا إلى القلق، نطمئن بشكل حذر، ولكن ما زلنا نتعلم الجديد، وتحديث اللقاحات موجود، وهذا ما تقوم به الشراكات المصنعة للقاحات بشكل مستمر، واضافة التحديث إلى اللقاحات لتغطية هذه الطفرات الجديدة.

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