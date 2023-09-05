خوفاً من كورونا.. إسرائيل تطلب من المستشفيات إجراء فحوصات PCR

بعد أسابيع قليلة من اكتشاف سلالة كورونا جديدة في إسرائيل، وعلى خلفية ارتفاع الإصابات، أرسلت وزارة الصحة الإسرائيلية رسالة إلى المستشفيات تطلب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة إجراء فحص PCR لجميع المرضى الذين يتم إدخالهم إلى الأقسام الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن هناك ارتفاعًا معتدلًا في عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات بسبب كورونا في إسرائيل، وتؤكد انها تراقب باستمرار اتجاهات الإصابة ومتغيرات كورونا.

في إسرائيل وفي العالم العديد من المتغيرات التي تسبب المرض. وبعد ما تم نشره في وسائل الإعلام، توضح وزارة الصحة أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في التعليمات للجمهور.



وأوضحت الوزارة الشخص الذي يعاني من الأعراض بالبقاء في عزلة حتى انتهاء الأعراض ولمدة خمسة أيام على الأقل لمنع نقل العدوى للآخرين. إذا كان الشخص بحاجة إلى الخروج، فينصح باستخدام الكمامة.

وأضافت وزارة الصحة أنه "من المهم الحفاظ على الوعي وإجراء الفحص في المنزل للكشف المبكر عند ظهور الأعراض. وتواصل وزارة الصحة مراقبة حالة الإصابة وستقوم بتحديث إرشاداتها إذا لزم الأمر. وتستعد الوزارة لـ توفير لقاحات مخصصة في الشتاء القادم ضد السلالات الجديدة."