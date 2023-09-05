غلق باب التقديم الإلكتروني للمدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد اليوم

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن غلق باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بالمحافظة، لمرحلتي رياض الأطفال ( Fs1 - Fs2) والصف الأول الابتدائى (G1، مؤكداً على دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50 ٪.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح ما بين 15 : 18 ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)، على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.





وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أنه بالنسبة للمستوى الأول لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن 4 سنوات وحتى 5 سنوات إلا يوم مؤكداً على أن التقديم الإلكتروني للمدرسة يتم من خلال الدخول على هذه الاستمارة

https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7