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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك يحذر من صفحة تنتحل صفة شركة بيع عبر المنصات الإلكترونية

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني) .

قال جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم، إن هذه الصفحة تقوم  بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس) مٌنتحلة في ذلك (إسم - شعار - التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها ، وذلك لجذب المستهلكين للإاشتراك في الحملة من خلال الإجابة علي عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفاً.

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 وبعد الإجابة علي الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ(8000 جنيه)، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من  ( إسم - دولة - رقم الهاتف )، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللإشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين ، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المٌستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لاستخدامها بشكل مخالف للقانون.

وأوضح أنه بمتابعة ورصد  التعليقات على الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم ، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة .

ويُناشد، جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية ، وأيضا عدم الإشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري .

 

 

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