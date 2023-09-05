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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشير الديك عن أزمة الأجور: غير مقبول وسأجتمع مع المؤلفين| خاص

صدى البلد

كشف الكاتب بشير الديك عن رأيه في انتشار لائحة أجور غير رسمية أو موثقة تضم تصنيف صناع الأعمال الفنية إلى ثلاثة فئات.

 

وأكد بشير الديك في تصريحاته لـ صدى البلد أنه يرفض هذا الأمر تماما وغير مقبول تصنيف المبدعين بهذا الشكل وقال: "سأجتمع مع المؤلفين لفهم الأمر والتحدث وإصدار القرارات المناسبة.

 

وكان قد كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن رأيه في البيانات التي أصدرتها عدد من الشعب داخل نقابة المهن السينمائية بالإضافة إلى جمعية مؤلفي الدراما العربية، بعد انتشار لائحة أجور غير رسمية أو موثقة تضم تصنيف صناع الأعمال الفنية الى ثلاثة فئات.

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وقال الناقد الكبير طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لصدي البلد: أري أن هناك إنزعاجا شديدا تجاه تلك اللائحة، وكانها المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف الفنانين اي كان فرع الابداع الذي يقدمونه، سواء ممثل أو مخرج او مصور ، فالأمر ينطبق علي غيرهم من أصحاب المهن سواء محامين أو أطباء او حتي لاعبي كر.

 

وتابع: هناك مبالغات في ردود الفعل ، وكأنهم أول مرة يكتشفون أن هناك فئات ، فهل مثلا كانت تحصل الفنانة القديرة زهرة العلا " مع حبي واحترامي الشديد لها ، علي نفس أجر فاتن حمامة ، فربما اللبس كان في الإعلام الذي يكون به وضوح .

 

ويضيف طارق الشناوي قائلا : التصنيف موجود طيلة الوقت ، دور النقابات هو اللعب علي مسائلة الحد الأدنى للأجور لحماية أعضائك ، وهذا دور النقابات والروابط ، فعليها أن تضع حدا أدني للأجور وتترك الأقصي، إنه يتعلق بفكرة العرض والطلب.

 

ويستكمل الناقد طارق الشناوي حديثه قائلا : البيانات شملت أمورا تنظيمية للعمل مثل تحديد عدد ساعات العمل، ووضع معايير للإضافي في حال حدوث عكس ذلك، ولكن هذا لا يتعلق باللائحة المنتشرة، فقد كان لا بد أن يتم وضع تلك النقاط قبل ذلك، فهي ليست متعلقة بالأجور، فقد كان يجب إصدارها قبل ذلك.

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