غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن حالة الغضب السائدة بين نجوم الفن بسبب الاجور وتأكيدات الشركة المتحدة أن هناك محاوله لاثارة البلبلة بالوسط الفني.

وأشارت إلى أن هناك حالة من الجدل انتشرت بين الوسط الفنى وصناع العمل بعد تحديد أجور صناع الدراما والسينما عقب ارسال رسائل على الواتس اب لهم / تتضمن لائحة للأجور، يتم تقسيم الفنانين والفنانات، وكل أطراف صناعة العمل الفني فيها، لشرائح "A.B.C"، وكل شريحة لها سقف محدد للأجر وامتيازات متباينة وفقًا للتصنيف، و زعم مروجوها أنها اللائحة التي اعتمدها اتحاد المنتجين مؤخرا لتطبيقها على الجميع في التعاقدات على الأعمال الجديدة

واثارت هذه اللائحة غضب عدد كبير من العاملين بالفن سواء فنانين ومخرجين ومؤلفين وأبدوا انزعاجهم الشديد مما تضمنته، وتساءلوا عن طريقة التصنيف، ولماذا تم احتسابهم علي فئة بعينها دون أخرى؟.

كما أعلنت عده نقابات فنية قرارات واجراءات جديدة لحماية أعضائها وتحديد أجورهم وآلية العمل لهم

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