عالم أزهري: ‏نحتاج خطاب ديني مستنير ومن من حق ولي الأمر التدخل

أكد الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، أن ‏حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية أمرا في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ناقش المشكلة بدقة عالية.



وأضاف إبراهيم رضا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ‏عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع ‏عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن ‏المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، متابعا أن الكثرة العددية التي ليس لها أي قيمة غير نافعة.

وتابع إبراهيم رضا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أكثر جرأة من أي أحد ‏قبله في الحديث عن الزيادة السكانية.

واختتم: ‏نحتاج لخطاب ديني مستنير وليس جديد، ومن من حق ولي الأمر التدخل.



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