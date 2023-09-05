السيسي: مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات.. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار اليوم| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم، عددا من القضايا والملفات المهمة في مختلف المجالات المهمة، على رأسها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة التحديات و الفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان و الصحة 2023.

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد، أبرز ما جاء في أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية.

السيسي: مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات التي تواجهها، مضيفاً أن مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات التي تواجهها.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة التحديات و الفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان و الصحة 2023، الذي انطلقت فعالياته اليوم، إن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، و عملت بشكل متسارع للغاية في جميع المجالات للتغلب على الفروق الكبيرة لمعدلات النمو السكاني.

موجات جفاف.. مدبولي يلقي كلمة مصر بـ أجندة المناخ الدولي| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجلسة العامة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ، تأتي بعد استضافة مصر لـ قمة المناخ خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن القمة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه عالمنا، وبصفة خاصة قارتنا الأفريقية زيادة في وتيرة وَحِدة التبعات السلبية المقترنة بالتغيرات المناخية من موجات جفاف بالقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، إلى حرائق غابات بالمغرب العربي، ومن أعاصير قاتلة بالجنوب الأفريقي، إلى زيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الأفريقية المُتوسطية، وكلها تُؤَثِّر بصورة مُباشرة في استدامة المعيشة وتُمثل ضُغوطاً جديدة ومُتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الإفريقية.

عرضت قناة “العربية”، تقرير فيديو بعنوان "معلمة أنهت حياتها.. تظاهرات في كوريا الجنوبية ضد مضايقات أولياء الأمور".

وظهر في التقرير أن هناك عددا كبيرا من المعلمين خرجوا في تظاهرات بكوريا الجنوبية، وذلك لغضبهم بعد قيام معلمة بـ إنهاء حياتها.

وكشف التقرير عن أن السبب في تخلص المعلمة من حياتها جاء بسبب أولياء الأمور، وأن هناك عدوانية من أولياء الأمر ضد المعلمين.



تحقق عوائد للاقتصاد.. الرئيس السيسي: ادرسوا فكرة تنظيم الهجرة الشرعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “كنا حريصين على بناء احتياطيات، والدول وهي بتعمل يجب أن تضع فى الاعتبار نسب النجاح التي من الممكن تحقيقها باستراتيجية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية: “ عن موضوع صربيا وحل مسألة القضية الديموغرافية، أقول أنها قد تكون فرصة لنا على أن نتحدث عن تنظيم الهجرة المشروعة، والتي قد تكون حل وإنما تستطيع أن تحقق عوائد للاقتصاد”.



خسرنا 400 مليار دولار في 2011.. الرئيس السيسي: التغيير مش بالثورات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “وضع الدولة غير طبيعي، وفى عام 2011 تحركت الناس من أجل التوصيف اللي أتقالهم أن الدولة ليست قادرة على عمل شيء لشعبها كان ناتج على أنهم متصورين أن بهذا التغيير لمواطنينا فى مصر سيتحقق فى أن نكون جميعنا كمواطنين وحكومة وقيادة أن نعمل سويا بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها، ولكن الأمر ليس بالثورة مثلما حدث فى 2011 ويترتب عليها الدولة اللي بتأن أساسا خسارة 400 مليار دولار”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية: “احنا بنتكلم فى النمو السكاني وانت بتكلمني فى حاجة تانية، ولا أتفق مع الدكتور خالد عبد الغفار إن حرية المواطن مطلقة فى عملية الإنجاب، ولكن لا الناس عايزة تعيش ولكنها لا تعرف ازاى أن كل حاجة بتحسسب ولها كمطالب وسياسات”.



وزيرة السكان الصربية : تعداد مواليدنا يتقلص عكس ما تشهده مصر

قالت وزيرة رعاية الأسرة والسكان بدولة صربيا، إن القضية الرئيسية وهدف مؤتمر المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية مهم للغاية، لأنه يجمع بين العديد من الدول لمناقشة قضية مهمة وهي الصحة والسكان والتنمية.

وأضافت خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر، بحضور الرئيس السيسي: “فى صربيا نشهد عكس هذه القصة التي تشهدها مصر بالنسبة لعدد السكان، ونشهد الآن إنخفاض فى النمو السكاني على مدي 5 عقود متتالية، وكل عام نواجه حقيقة واضحة أننا نتقلص عدديا كل عام، وحجم السكان يقل بصورة ملحوظة، وهذا الإنخفاض يقلقنا وهو محط اهتمام بلادنا ونري أنه تحديا كبير له تداعيات على مجتمعنا”.



70 % | شعبة السيارات تكشف سبب التراجع عن الشراء

أكد منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الفترة الأخيرة ظهر تجار كثيرة، بخلاف تجار السيارات، وذلك لآن البعض لاحظ أن الاستثمار في السيارات مربح، مثل الذهب.

الدولار بـ 30.84 جنيه.. تعرف على أسعار العملات اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 5- 9-2023.



انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

قدمت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

علق الرئيس السيسي على حديث وزير الصحة، قائلا:" قلت إن الإنجاب حرية كاملة للمواطن، ولكن يجب علينا أن ننظم تلك الحرية، حتى لا تتسبب في إحداث كارثة للبلد".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 :" لا أتفق في فكرة أعطاء الحرية المطلقة للإنجاب، وذلك لأن المجتمع والدولة هم من سيدفعوا ثمن هذه الحرية، متابعا: لأول مرة في تاريخ الصين تحقق تراجع في عدد السكان، وهو أمر تحقق على مدار سنوات، بسبب الإرادة والوعي.

واسترسل:" ممكن مواطن يجي يقولك مجتش عليا أني أنجب أكثر من 3 أو 4 أفراد..لأن المواطن لا يدرك مدى تأثير تلك المشكلة على أسرته وبلده".

تغطية علاجية شاملة | وزير الصحة يعلن خبرًا سارًا للمصريين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الدولة أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل، في 6 محافظات، وهي بور سعيد والأقصر، الإسماعيلية، وبشكل تجريبي أسوان وجنوب سيناء والسويس.

وكشف خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تستعد لـ المرحلة الثانية لـ المنظومة، وأنه خلال بدء التجربة التي اطلقها الرئيس السيسي، فهناك ملايين المواطنين استفادوا.

ولفت إلي أن هذه المبادرة تستعد للعمل على مدار 10 سنوات، وأنه بحلول 2032، سيكون هناك تغطية صحية شاملة.