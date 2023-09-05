تحقق عوائد للاقتصاد.. الرئيس السيسي: ادرسوا فكرة تنظيم الهجرة الشرعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “كنا حريصين على بناء احتياطيات، والدول وهي بتعمل يجب أن تضع فى الاعتبار نسب النجاح التي من الممكن تحقيقها بإستراتيجية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية: “ عن موضوع صربيا وحل مسألة القضية الديموغرافية، أقول أنها قد تكون فرصة لنا على أن نتحدث عن تنظيم الهجرة المشروعة، والتي قد تكون حل وإنما تستطيع أن تحقق عوائد للاقتصاد”.

وتابع الرئيس السيسي: “تصوروا وادرسوا فكرة تنظيم الهجرة الشرعية ولو هناك نقص فى العمالة فى أى دولة من الممكن أن يتم التنسيق والتفاهم وتقديم تلك العمالة لمدة زمنية محددة ثم تعود إلى دولنا ودول مشابهة لنا".