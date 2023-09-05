عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خسرنا 400 مليار دولار في 2011.. الرئيس السيسي: التغيير مش بالثورات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “وضع الدولة غير طبيعي، وفى عام 2011 تحركت الناس من أجل التوصيف اللي أتقالهم أن الدولة ليست قادرة على عمل شيء لشعبها كان ناتج على أنهم متصورين أن بهذا التغيير لمواطنينا فى مصر سيتحقق فى أن نكون جميعنا كمواطنين وحكومة وقيادة أن نعمل سويا بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها، ولكن الأمر ليس بالثورة مثلما حدث فى 2011 ويترتب عليها الدولة اللي بتأن أساسا خسارة 400 مليار دولار”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية: “احنا بنتكلم فى النمو السكاني وانت بتكلمني فى حاجة تانية، ولا أتفق مع الدكتور خالد عبد الغفار  إن حرية المواطن مطلقة فى عملية الإنجاب، ولكن لا الناس عايزة تعيش ولكنها لا تعرف ازاى أن كل حاجة بتحسسب ولها كمطالب وسياسات”.

وتابع الرئيس السيسي: “عايز أقول حتى للضيوف يعرفوا أن الدولة المصرية رغم كل التحديات قادرة تصمد فى مواجهة أزمات زي كوفيد والحرب الأوكرانية وتعقد سلاسل الإمدادات”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المؤتمر العالمي الأول للسكان الدكتور خالد عبد الغفار العاصمة الادارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

مفاجأة في أسعار الذهب  اليوم| اعرف عيار 21 سجل كام

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

ما هي آخر علامات القيامة ظهورا؟ .. مشاهد نهاية العالم

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

محمد صلاح ينهي الجدل حول انتقاله إلى اتحاد جدة

ترشيحاتنا

المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية.. وزير الصحة: الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر

وزير التجارة : ربط الحوافز الرئاسية بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات

4 فئات أهمهم الأيتام| تعرف على الطلاب المعفيين من سداد المصروفات الدراسية لعام 2024

ترقب أهلاوي.. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

خسرنا 400 مليار دولار في 2011.. الرئيس السيسي: التغيير مش بالثورات

قدرات الدولة.. الرئيس السيسي: التغيير يحتاج عمل الجميع وليس الحكومة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ