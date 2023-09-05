أمر مطلوب.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيادة السكانية، وأكد أنها تمثل مشكلة كبيرة للكثير من الدول، وأن عدد سكان إفريقيا سيصل خلال سنوات قليلة إلى 1.6 مليار نسمة.

وكشف الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية في القاهرة، أن مصر ليست بمفردها تعاني من الزيادة السكانية، ولكن هناك دول كثيرة تعاني، ولذلك العمل على الحد من الزيادة السكانية أمر مطلوب.

واشار الرئيس السيسي إلى أن الزيادة السكانية تعتبر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة، مشيرا إلى استعداد مصر لتنظيم مؤتمر دولي عن السكان كل عام.

وشدد الرئيس السيسي على أن مسألة تنظيم مؤتمر سنوي للسكان أمر في منتهى الأهمية، مشددًا على أن مصر بمواردها التى لا تعد كبيرة تستطيع التعايش مع كل هذه الزيادة السكانية.

وقال الرئيس السيسي إن عدد سكان قارة إفريقيا سيصل خلال سنوات لأكثر من 1.6 مليار نسمة في ظل محدودية الموارد، مشيرا إلى أهمية وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية.

السيسي: “لا أتفق مع الدكتور خالد عبد الغفار”

وأضاف السيسي: "لا أتفق مع الدكتور خالد عبد الغفار إن حرية المواطن مطلقة فى عملية الإنجاب، ولكن لا الناس عايزة تعيش ولكنها لا تعرف ازاى أن كل حاجة بتتحسب ولها مطالب وسياسات”.