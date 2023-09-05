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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أنفقت خلال الـ 10 سنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، أن المواطنين خرجوا في 2011 بسبب تردي الأوضاع وهو أمر لا يمكن فصله عن الزيادة السكانية، الأمر الذي أضاع على الدولة 400 مليار دولار.

وأوضح: "المصريون خرجوا في 2011 عشان لم تقدم الدولة لهم المطلوب، لكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم لهم أكثر مما كان".

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الرئيس السيسي: أرفض حرية تعداد المواليد داخل الأسرة

وأوضح السيسي: "نعمل ثورة والدولة تخسر 400 مليار دولار، موضحا أن الدولة في أحوج ما يكون لكل دولار فيها".

أرفض حرية تعداد المواليد داخل الأسرة

وأضاف: "أرفض حرية تعداد المواليد داخل الأسرة، وأن التنمية والتغيير الحقيقي يأتي بالتكاتف بين أطياف الشعب وليس بهدم مؤسسات الدولة مثلما حدث من قبل، مشيرا إلى أن  الدولة المصرية رغم كافة الأزمات استطاعت أن تصمد أمامها".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي البنية الأساسية الزيادة السكانية المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية

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