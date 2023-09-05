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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي: أرفض حرية تعداد المواليد داخل الأسرة

صدى البلد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المواطنين المصريين خرجوا في الشوارع عام 2011 من أجل عدم تلبية مطالبهم ولكن هل تساءل هل الدولة كانت قادرة على العطاء وامتنعت ام انها غير قادرة على ذلك.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي للسكان والتنمية،  أرفض حرية تعداد المواليد داخل الأسرة، وأن التنمية والتغيير الحقيقي يأتي بالتكاتف بين أطياف الشعب وليس بهدم مؤسسات الدولة مثلما حدث من قبل، مشيرا إلى أن  الدولة المصرية رغم كافة الأزمات استطاعت أن تصمد أمامها.

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.

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