السيسي: لا أتفق مع وزير الصحة في هذا الأمر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يتفق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن حرية المواطن مطلقة فى عملية الإنجاب، مضيفا: “لكن لا الناس عايزة تعيش ولكنها لا تعرف ازاى أن كل حاجة بتتحسب ولها مطالب وسياسات”.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيادة السكانية، وأكد أنها تمثل مشكلة كبيرة للكثير من الدول، وأن عدد سكان إفريقيا سيصل خلال سنوات قليلة إلى 1.6 مليار نسمة.

وكشف الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية في القاهرة، أن مصر ليست بمفردها تعاني من الزيادة السكانية، ولكن هناك دول كثيرة تعاني، ولذلك العمل على الحد من الزيادة السكانية أمر مطلوب.

واشار الرئيس السيسي إلى أن الزيادة السكانية تعتبر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة، مشيرا إلى استعداد مصر لتنظيم مؤتمر دولي عن السكان كل عام.

وشدد الرئيس السيسي على أن مسألة تنظيم مؤتمر سنوي للسكان أمر في منتهى الأهمية، مشددًا على أن مصر بمواردها التى لا تعد كبيرة تستطيع التعايش مع كل هذه الزيادة السكانية.

وقال الرئيس السيسي إن عدد سكان قارة إفريقيا سيصل خلال سنوات لأكثر من 1.6 مليار نسمة في ظل محدودية الموارد، مشيرا إلى أهمية وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية.

وضع الدولة غير طبيعي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “وضع الدولة غير طبيعي، وفى عام 2011 تحركت الناس من أجل التوصيف اللي أتقالهم أن الدولة ليست قادرة على عمل شيء لشعبها كان ناتج على أنهم متصورين أن بهذا التغيير لمواطنينا فى مصر سيتحقق فى أن نكون جميعنا كمواطنين وحكومة وقيادة أن نعمل سويا بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها، لكن الأمر ليس بالثورة مثلما حدث فى 2011 ويترتب عليها الدولة اللي بتأن أساسا خسارة 400 مليار دولار”.