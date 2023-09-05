تغطية علاجية شاملة | وزير الصحة يعلن خبرًا سارًا للمصريين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الدولة أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل، في 6 محافظات، وهي بور سعيد والأقصر، الإسماعيلية، وبشكل تجريبي أسوان وجنوب سيناء والسويس.

وكشف خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تستعد لـ المرحلة الثانية لـ المنظومة، وأنه خلال بدء التجربة التي اطلقها الرئيس السيسي، فهناك ملايين المواطنين استفادوا.

ولفت إلي أن هذه المبادرة تستعد للعمل على مدار 10 سنوات، وأنه بحلول 2032، سيكون هناك تغطية صحية شاملة.

وأشار إلي أن الدولة تولي اهتمام كبير بصحة المواطنين، وأن وزير المالية محمد معيط وضع النظام المالي الصحيح لها.