70 % | شعبة السيارات تكشف سبب التراجع عن الشراء

أكد منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الفترة الأخيرة ظهر تجار كثيرة، بخلاف تجار السيارات، وذلك لآن البعض لاحظ أن الاستثمار في السيارات مربح، مثل الذهب.



وأضاف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن التراجع في المبيعات لـ المستهلكين الحقيقيين.



وأشار إلي أن قمة السيارة في الفترة الأخيرة ترتفع كل عام عن العام السابق له، وأن ارتفاع أسعار السيارات، في نفس الوقت ادي لتراجع 70 % من البيع.



وتابع :" الموظف في الماضي كان يستطيع شراء سيارة بـ راتبه، بنظام التقسيط، وكان من الممكن دفع ثلاث آلاف جنيه، ولكن اليوم أصبح القسط يصل لـ 12 ألف، وهذا تعدى الدخل".

