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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص SUV تقدمها BMW في مصر.. سيارة كهربائية سعرها 126 ألف جنيه.. أصغر سيارة بالسوق موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص SUV تقدمها BMW في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

استطاعت العلامة التجارية الالمانية BMW تقديم باقة من الطرازات المتميزة داخل السوق المصري، سواء من عائلة السيدان، أو الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، ولعل ارخص هذه الطرازات التي تنتمي لفئة الـ SUV، هي السيارة X1 موديل 2024.

 

أصغر سيارة في مصر موديل 2023 .. اشتريها بهذا السعر

تنطلق بالسوق المصري باقة من طرازات شركة فيات الايطالية الشهيرة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والقدرات الفنية الخاصة بكل اصدار، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الهيكلية ايضا، سواء من فئة السيدان، والرياضية "كروس اوفر"، إلى جانب فئة الهاشتباك.

 

5 سيارات زيرو في السوق المصري تبدأ من نص مليون جنيه .. صور

يضم السوق المصري عدد من السيارات القوية والمختلفة، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، أومن ناحية التصميم الهيكيلي، مثل طرازات السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، او من ناحية اخرى تتعلق بالقدرات الفنية والتجهيزات، وعنصر السعر.

 

سعرها 126 الف جنيه .. ارخص سيارة كهربائية "XIAOMA" الجديدة |صور

تقدم شركة FIRST AUTO WORKS الصينية عبر علامتها التجارية BESTUNE، النسخة XIAOMA الكهربائية في اطار البيع المسبق بالسوق الصيني، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري 2023، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات الكهربائية المقدمة هناك، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات مع تصميم صغير والحجم، وبسعر اقتصادي.

 

بالاسعار.. 5 سيارات SUV رياضية الأكثر مبيعًا في 2023 |صور

كشف تقرير "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات المصري، عن اكثر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام مبيعًا في السوق المصري، وذلك خلال العام الجاري 2023 تحديدًا في الـ 7 شهورالاولى.

 

سعر مرسيدس C200 موديل 2023 في مصر .. صور

تقدم نجمة مرسيدس الالمانية، عدد كبير من السيارات القوية والمختلفة داخل السوق المصري، والتي تتنوع من ناحية التصميم الهيكلي، والتجهيزات الفنية، والتقنيات المستخدمة ايضا بحسب كل فئة وطراز، ومن بين هذه الاصدارات هي النسخة مرسيدس C200 موديل 2023، والتي تقدم عبر فئة واحدة.

 

أسرع سيارة من لامبورجيني في السوق السعودي موديل 2023 .. صور

تعتبر النسخة "سيان" موديل 2023، هي اغلى سيارة تقدمها علامة لامبورجيني داخل السوق السعودي، لما تمتلكه من قدرات فريدة ابرزها التسارع الخارق، إلى جانب تصميم السيارة الرياضي، وقدراتها الفنية والتقنية عالية الاداء.

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